В 2026 году начнется реставрация Старой Ладоги

Старая Ладога готовится к масштабному преображению в рамках программы реставрации исторических объектов, которая вступит в активную фазу в 2026 году.

Как сообщает «Невский проспект», вице-губернатор Ленинградской области Владимир Цой и заместитель председателя Попечительского совета Алексей Кудрин договорились о деталях восстановления музея-заповедника. План работ охватит ключевые объекты, формирующие архитектурный ландшафт древней столицы Руси.

Будет отреставрирована Тайничная башня Староладожской крепости и начнется проектирование участка крепостной стены, обращенного к реке Волхов. Для объектов Успенского и Никольского монастырей разработают проектно-сметную документацию на Крестовоздвиженскую церковь, два келейных корпуса и колокольню.

Инфраструктура для туристов также будет улучшена — рядом с крепостью появится современный модульный санузел, а в исторической части поселения проведут обновление коммуникаций. Финансирование проекта будет комплексным за счет средств федерального и областного бюджетов, а также внебюджетных источников.