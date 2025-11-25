Петербуржцам рассказали, какие будущие профессии выбрали дети звезд

Дети российских знаменитостей определились с выбором будущих профессий, причем некоторые продолжают семейные творческие династии.

Как сообщает «ФедералПресс», 16-летняя Анна Пересильд, уже снявшаяся в нескольких фильмах, планирует поступать в театральный вуз. Так, 17-летняя Эмилия Лель выбрала химико-биологический профиль и рассматривает профессии стоматолога или косметолога.

Кроме того, 17-летняя Яна Аршавина изучает бизнес-направления и рассматривает поступление в Высшую школу экономики. Также 17-летняя Ника Жукова, имеющая актерский опыт, выбирает между актерской и режиссерской профессиями.

Помимо этого 14-летний Иван Матросов, сын актрисы Марии Куликовой, мечтает стать пилотом и уже серьезно тренируется на авиасимуляторах. Впервые за штурвал он сел четыре года назад и с тех пор не изменил своего решения.