Россельхознадзор выявил подделку сроков годности мяса в Шушарах

Управление Россельхознадзора в Санкт-Петербурге выявило предприятие, которое незаконно продлило сроки годности мясной продукции.

Как сообщает пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, нарушение было установлено при анализе электронных ветеринарных документов в системе «Меркурий».

Специалисты ведомства выявили, что ООО «Мясная база «Шушары» искусственно увеличило сроки годности на 30 дней для 6 837 килограммов свинины.

Данное действие является нарушением Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Так, 14 ноября компании было объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований законодательства.

Деятельность предприятия взята на особый контроль надзорным ведомством. В настоящее время проводится дополнительная проверка соблюдения всех нормативных требований к производству пищевой продукции.