В Госдуме предложил запретить ипотечные МФО

Депутат Государственной думы России Сергей Миронов предложил запретить микрокредитные ипотечные организации (МФО). Политик выступил за создание системы строительных сберкасс с целевыми займами до 3% годовых.

Парламентарий предложил внедрить систему строительных сберкасс как альтернативный механизм решения жилищных проблем граждан. По его словам, россияне смогут заключать договоры о сбережениях и вносить денежные средства в общий фонд под низкие проценты.

После накопления необходимой суммы для первого взноса граждане получат возможность оформить целевой жилищный заем по фиксированной ставке, ориентировочно не превышающей 3% годовых, сообщает 360.ru.

Миронов аргументировал необходимость запрета ипотечных МФО наличием рисков как для заемщиков, так и для регионов. По его мнению, субъекты РФ могут столкнуться с неэффективным использованием бюджетных средств при субсидировании ипотечных программ. Рост просроченной задолженности способен создать дополнительную нагрузку на региональные бюджеты.