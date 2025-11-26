Адвокат покойного Яниса Тиммы обвинила Анну Седокову в манипуляциях

Певица Анна Седокова столкнулась с резкой критикой со стороны адвоката семьи покойного Яниса Тиммы после своих откровений о переживаниях. Маргарита Гаврилова обвинила артистку в лицемерии и манипуляциях общественным мнением.

В социальных сетях певица рассказала о регулярных угрозах и психологическом давлении. Гаврилова сообщила о получении сообщений с пожеланиями смерти ей и ее детям, а также выразила тяжелое эмоциональное состояние после кончины бывшего супруга.

Адвокат семьи покойного баскетболиста Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова раскритиковала высказывания певицы Седоковой. Юрист назвала ее опытным манипулятором и усомнилась в искренности переживаний артистки. Юрист оспаривает права Седоковой на наследство и настаивает на передаче имущества сыну баскетболиста от первого брака.

Гаврилова пообещала привлечь к ответственности публичных лиц, которые распространяют информацию о личной жизни Тиммы. Адвокат уверена, что есть основания обвинить Седоковую в мошенничестве при распределении наследства.