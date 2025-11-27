Милохин признался в потере доходов после отъезда из России

Российский блогер Даня Милохин признался в финансовых трудностях после эмиграции. По его словам, потеря связей с родиной привела к снижению заработков.

Финансовое положение Дани Милохина ухудшилось после отъезда из России. Ранее он зарабатывал миллионы рублей на рекламе, а теперь работает в службе доставки еды в Объединенных Арабских Эмиратах.

Для пополнения бюджета ранее популярный блогер участвует в неофициальных боях на частных мероприятиях. В социальных сетях он подтвердил получение предложения выступить на закрытой вечеринке в Европе, где должен участвовать в постановочном бое для развлечения гостей.

Блогер жалеет о разрыве связей с российским шоу-бизнесом. Он пересмотрел свои прошлые решения, включая конфликт с Первым каналом и создание провокационного контента.

Приемный отец Дмитрий Тюленев публично выступил в защиту блогера. Он назвал действия молодого человека неосознанными и объяснил их юношеской неопытностью.

В то же время российские публичные персоны продолжают критиковать Милохина за отъезд из страны и возможное уклонение от военной службы.