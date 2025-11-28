Петербург готовится к установке главной новогодней ели

Главная новогодняя ель Санкт-Петербурга скоро будет доставлена на Дворцовую площадь из Копорского лесничества Ленинградской области.

Как сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский в своем Telegram-канале, дерево высотой 30 метров и весом свыше десяти тонн уже выбрано для установки в центре города. Доставка такого крупного груза требует особой организации и подготовки транспортной инфраструктуры.

Украшение ели сохранит полюбившийся горожанам ретро-стиль с использованием серпантина, флажков и традиционных игрушек. Такой дизайн уже стал узнаваемой традицией Северной столицы и пользуется популярностью как у жителей города, так и у туристов.

Ранее администрация Петербурга анонсировала установку дополнительной новогодней ели на Манежной площади. Там же будут организованы развлекательные мероприятия и ярмарка для гостей праздничных мероприятий.