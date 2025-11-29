В Петербурге и Ленобласти задержали подозреваемых в создании наркотиков

В Ленинградской области полицейские обнаружили наркотическую ферму в частном домовладении 50-летнего местного жителя.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в ходе оперативных мероприятий в Мшинском сельском поселении были изъяты 31 куст запрещенных растений и 428 граммов свежесобранного растительного сырья.

Также правоохранители обнаружили специальное оборудование для выращивания растений и средства связи.

Также в Санкт-Петербурге задержан 55-летний мужчина, подозреваемый в незаконном обороте запрещенных веществ. При обыске в его холодильнике обнаружено 312 граммов растительного сырья, а в кармане джинсов — 11 граммов порошкообразного вещества.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела. Подозреваемые задержаны в установленном порядке, проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности.