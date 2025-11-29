В СНТ «Культура» сгорел жилой дом на четыре семьи

Пожар уничтожил три квартиры в жилом доме на территории садоводческого товарищества «Культура» в Ленинградской области.
Как сообщает пресс-служба ГКУ «Леноблпожспас», возгорание было полностью ликвидировано силами спасателей. Инцидент случился вечером 28 ноября примерно в 21:00.
Огнем оказался охвачен одноэтажный жилой дом общей площадью 300 квадратных метров, рассчитанный на четыре семьи.
В результате происшествия три квартиры были полностью уничтожены огнем, а кровля здания частично обрушилась. Для тушения пожара потребовалось привлечение сил нескольких подразделений.
Работы по ликвидации возгорания продолжались свыше трех часов. В них были задействованы расчеты 104-й, 147-й и 100-й пожарных частей Всеволожского отряда, а также 94-я пожарно-спасательная часть федеральной противопожарной службы.