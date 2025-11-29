Иван Иноземцев ушел в отставку после конфликта в отеле Петербурга

Первый заместитель губернатора Вологодской области Иван Иноземцев покинул свой пост в связи с выходом на пенсию.

Как сообщает пресс-служба главы региона, губернатор Георгий Филимонов удовлетворил соответствующее прошение. Чиновник занимал эту должность с мая текущего года, когда он сменил на посту Юрия Умеренко. За время работы в правительстве региона он отвечал за ключевые направления социально-экономического развития области.

В октябре 2025 года Иноземцев оказался в центре внимания после инцидента в Санкт-Петербурге, где он стал участником конфликта в отеле. Тогда губернатор Филимонов поддержал своего заместителя, пояснив, что тот вступился за человека, подвергшегося нападению.

Отставка была оформлена 28 ноября, и теперь правительство региона будет работать в новом составе. На данный момент не сообщается, кто займет освободившуюся должность первого заместителя губернатора.