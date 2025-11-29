Пассажиры петербургских электричек смогут оплачивать поездки через геолокацию

С 30 ноября в пригородных поездах Санкт-Петербурга начал работать пилотный проект по автоматической оплате проезда через определение местоположения.

Новая система функционирует на маршруте Витебский вокзал — Павловск, сообщают в АО «СЗППК». В Северо-Западной пригородной пассажирской компании утверждают, что этот подход сделает поездки более комфортными.

Отметим, что это первый в России проект автоматической оплаты проезда в пригородных электричках с использованием геолокации. После успешного тестирования технологию планируют распространить на другие направления пригородного сообщения Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Ранее в городе на Неве приняли закон, который вводит фиксированную стоимость проезда в пригородных электропоездах, которая составит от 60 до 69 рублей.