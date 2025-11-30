В Госдуме предложили снизить ставку по семейной ипотеке до 4%

Депутаты Государственной думы России предложили расширить условия программы семейной ипотеки и снизить процентную ставку до 4% годовых. Соответствующее обращение уже направлено в правительство Российской Федерации.

Парламентарии предлагают расширить программу на все семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, независимо от их возраста. Сейчас программа действует для семей с детьми до семи лет, а в некоторых регионах — с двумя детьми от семи до 18 лет.

Инициаторы законопроекта указывают на неравные условия для разных категорий семей. Они предлагают не только унифицировать критерии доступа к программе, но и снизить базовую процентную ставку с 6% до 4% годовых. В пояснительной записке указано, что данные меры направлены на поддержку всех семей с несовершеннолетними детьми независимо от их возраста. Данный шаг поможет улучшить жилищные условия и стимулировать демографическое развитие.

Отметим, что в случае одобрения правительством, новые условия программы могут быть реализованы в течение ближайших месяцев.