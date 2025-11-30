Бастрыкин потребовал доклад по делу о нарушениях в жилом фонде Петербурга

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов многоквартирных домов в Красносельском районе Санкт-Петербурга.

Следователи возбудили уголовное дело на основании нарушения прав граждан, проживающих в многоквартирных домах Красносельского района. Решение принято после многочисленных жалоб на проблемы с вентиляцией, которые приводят к сырости, плесени, замыканиям электропроводки и повреждению несущих конструкций зданий.

Ранее эта ситуация уже освещалась в средствах массовой информации, а председатель ведомства поручал представить по данному факту доклад. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Павлу Выменцу представить детальный доклад о ходе расследования и полученных результатах.

Мониторинг исполнения данного находится на контроле центрального аппарата ведомства.