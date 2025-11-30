На трассе в Сланцевском районе погиб пешеход

На автодороге «Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Кроколье» в Сланцевском районе произошло смертельное ДТП. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

Авария произошла около девяти вечера 29 ноября на 172-м километре автодороги «Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Кроколье» в Сланцевском районе Ленинградской области.

По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 двигался по направлению от Сланцев к Кингисеппу и сбил мужчину, находившегося на проезжей части.

В результате происшествия пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью. Мужчина скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего инцидента.