Лишение принца Эндрю титулов может быть связано с делом Эпштейна

Решение короля Карла III лишить принца Эндрю королевских титулов и привилегий может быть связано с ожидаемой публикацией документов по делу Джеффри Эпштейна. Эксперты полагают, что монарх предпринял упреждающие меры в свете возможных новых разоблачений.

Король Карл III лишил своего младшего брата Эндрю всех королевских титулов и права на постоянное проживание в Виндзорском поместье. Согласно официальному заявлению, теперь он будет именоваться только как Эндрю Маунтбеттен Виндзор. Это решение было принято в преддверии публикации документов, связанных с делом осужденного сексуального преступника Джеффри Эпштейна, сообщает The Mirror.

По мнению руководителя лондонского бюро The New York Times Марка Лэндлера, король мог упреждающе отреагировать на возможное появление новых компрометирующих материалов. Эксперт предположил, что ситуация вокруг Эндрю будет развиваться, особенно в свете нового расследования деятельности Эпштейна, начатого Министерством юстиции США.

Одновременно в СМИ распространились утверждения о том, что покойный финансист планировал организовать убийство Эндрю и его бывшей жены Сары Фергюсон. Однако достоверность этой информации требует дополнительных подтверждений.