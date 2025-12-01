Понедельник, 1 декабря 2025
$78.23 €90.82 ¥11.02
3.4 C
Санкт-Петербург
Ленинградская область

Уголовное дело возбуждено после обнаружения трех погибших в гараже под Выборгом

Даниил Александров
Фото: abn.agency

В Выборгском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело после обнаружения трех тел в автомобиле.

Тела двух мужчин и несовершеннолетней девочки были обнаружены 29 ноября 2025 года внутри автомобиля, находившегося в гараже в поселке Камышовка Приморского городского поселения. Еще одна несовершеннолетняя была найдена в тяжелом состоянии с признаками токсического действия двуокиси углерода и экстренно госпитализирована.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа под руководством руководителя следственного отдела, в состав которой вошли следователи, криминалисты, сотрудники полиции, эксперт и представители МЧС.

На основании произошедшего инцидента было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Ленинградской области.

В настоящее время следователи назначили комплекс необходимых судебных экспертиз. Правоохранители проводят следственные действия, целью которых является установление всех обстоятельств произошедшего инцидента.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Новости

Российская автоматизированная система управления запущена в Port Favor

Автоматизированная система управления (АСУ ТП) терминала представляет собой комплекс программно-аппаратных средств для контроля и управления всеми операциями по приему, хранению и отгрузке грузов.Как сообщили в компании, внедрение системы на терминале в Усть-Луге заняло около года — от разработки рабочей конструкторской документации до постройки и первичного запуска, а общий процесс с учётом предварительных этапов немного превысил 2 года. «Были некоторые сложности с компонентами системы измерений: с датчиками учёта, расхода, определения уровня. Здесь наши производители пока ещё только пытаются дотянуться до зарубежных коллег. Однако благодаря тому, что поставщики всегда были на связи и оперативно устраняли недочёты, нам удалось сделать всё в обозначенные сроки», — отметил Анатолий Романов, директор по автоматизации технологических и бизнес-процессов терминала Port Favor в Усть-Луге. По его словам, за первые...
Читать далее
Новости

В Стрельне открылся современный детский сад с бассейном на 280 детей

Сегодня, 28 ноября, в Петродворцовом районе состоялось торжественное открытие нового корпуса детского сада № 30 на 280 воспитанников от полутора до семи лет, который компания Setl Group построила в квартале «Дворцовый фасад» в Стрельне по адресу проспект Буденного, дом 20, корпус 3.Как сообщили в компании, трехэтажное здание включает ясельные группы с игровыми и спальными комнатами, современный бассейн, медицинский блок, кухню, помещения для детей 3-5 лет, кабинеты логопеда и психолога, музыкальный и физкультурный залы, а также многофункциональные классы для кружков.На прилегающей территории обустроены 12 игровых площадок с навесами, песочницами и качелями, большая спортивная зона, а также проведено озеленение с высадкой деревьев, кустарников, газонов и цветников.Ранее в жилом комплексе «Дворцовый квартал» Setl Group уже построила школу на 700 учеников с двумя...
Читать далее

Популярное

новости СПб дтп ленобласть смерть полиция суд погода авария Россия петербург владимир путин мошенничество прокуратура пулково интернет москва деньги женщины нарушения стрельба здоровье ученые экология Госдума уголовное дело коррупция госпитализация выборг мошенники самолет опрос александр дрозденко спасатели смертельное ДТП нападение помощь турция пенсионер курение сосновый бор ск похороны угон автомобиль Александр Колесов

Новости дня

Новости

В центре Петербурга появилось больше тысячи новых платных парковок

Город

Новые компании привлекут 4,5 млрд рублей инвестиций в ОЭЗ «Санкт-Петербург»

Новости

В РЖД рассматривают запуск спальных вагонов по ВСМ для ночных поездок на восток

Ленинградская область

За неделю в Ленобласти спасли трех человек после ДТП

Новости

В Петербурге возбуждено уголовное дело о коррупции на 627 млн рублей

Ленинградская область

Прокуратура вернула 120 тысяч рублей обманутому пенсионеру из Ленобласти

Новости

Дмитрий Васильев не верит в желание французского биатлониста помочь России

Вне СПб

Бобров о восстановлении здания у метро Первомайская

Новости

В отдел полиции попали 33 подростков из-за беспорядков на улицах Петербурга

Новости

В Петербурге завершено расследование дела о нападении на полицейского

Новости

Пассажира оштрафовали за курение в самолете «Геленджик – Санкт-Петербург»

Новости

Супруга Сергея Семака едва не попала под машину

Новости

Вдова Николая Караченцова назвала ложью сообщения о проблемах со здоровьем

Ленинградская область

Знаменитый уличный пес Кефир умер в Сосновом Бору

Новости

Около 44% сотрудниц офисов Петербурга следят за своим внешним видом

Ленинградская область

Суд взыскал 200 тысяч за нарушение авторских прав на эскизы скульптур

Новости

Цыгановы и Джигурда раскритиковали Ларису Долину после суда о квартире

Новости

Партия «Новые люди» запускает проекты помощи жертвам навязчивого преследования

Новости

Правоохранители ликвидировали техцентр телефонных мошенников в Петербурге

Новости

Мошенник из Петербурга оставил участника СВО без протеза и денег

Ленинградская область

В Ленобласти задержаны подозреваемые в угоне и поджоге дома

Новости

Полицейские ищут причастных к взрыву петарды на «Пионерской»

Новости

С декабря в России вступают в силу новые законы и правила

Город

Синоптик Колесов сообщил петербуржцам о начале аномально теплой зимы

Культура

Больше 200 лет ученые спорят о причинах смерти Александра I

Ленинградская область

В Ленобласти снят режим воздушной опасности после уничтожения четырех БПЛА

Город

Утром в понедельник петербуржцы пожаловались на работу Интернета и мессенджеров

Новости

Представитель Ларисы Долиной ответил на критику в соцсетях

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb