Уголовное дело возбуждено после обнаружения трех погибших в гараже под Выборгом

В Выборгском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело после обнаружения трех тел в автомобиле.

Тела двух мужчин и несовершеннолетней девочки были обнаружены 29 ноября 2025 года внутри автомобиля, находившегося в гараже в поселке Камышовка Приморского городского поселения. Еще одна несовершеннолетняя была найдена в тяжелом состоянии с признаками токсического действия двуокиси углерода и экстренно госпитализирована.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа под руководством руководителя следственного отдела, в состав которой вошли следователи, криминалисты, сотрудники полиции, эксперт и представители МЧС.

На основании произошедшего инцидента было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Ленинградской области.

В настоящее время следователи назначили комплекс необходимых судебных экспертиз. Правоохранители проводят следственные действия, целью которых является установление всех обстоятельств произошедшего инцидента.