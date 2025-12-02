Вторник, 2 декабря 2025
$78.23 €90.82 ¥11.02
4.5 C
Санкт-Петербург
Наука

Ученые подтвердили пользу отказа от соцсетей для психики молодежи

Дмитрий Григорьев
Фото: abn.agency

Временный отказ от социальных сетей может существенно улучшить психическое самочувствие молодых людей.

Как сообщает Planet Today, к такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале JAMA Network Open. В эксперименте участвовали 295 человек в возрасте от 18 до 24 лет, согласившихся ограничить использование соцсетей на семь дней.

Среднее время, проводимое в социальных сетях, сократилось с почти двух часов в день до примерно 30 минут. После завершения недельного перерыва участники заполнили анкеты для оценки своего психического состояния.

В результате симптомы тревоги у добровольцев снизились в среднем на 16,1%, а признаки депрессии уменьшились на 24,8%. Также исследователи зафиксировали снижение симптомов бессонницы на 14,5%, при этом наибольшие улучшения показали люди с изначально более выраженной депрессией.

Однако участники не отметили изменений в чувстве одиночества, а некоторые и вовсе не почувствовали разницы. Соавтор работы Джон Торус отметил, что сокращение использования соцсетей не должно быть единственной мерой помощи при психических расстройствах.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Новости

Российская автоматизированная система управления запущена в Port Favor

Автоматизированная система управления (АСУ ТП) терминала представляет собой комплекс программно-аппаратных средств для контроля и управления всеми операциями по приему, хранению и отгрузке грузов.Как сообщили в компании, внедрение системы на терминале в Усть-Луге заняло около года — от разработки рабочей конструкторской документации до постройки и первичного запуска, а общий процесс с учётом предварительных этапов немного превысил 2 года. «Были некоторые сложности с компонентами системы измерений: с датчиками учёта, расхода, определения уровня. Здесь наши производители пока ещё только пытаются дотянуться до зарубежных коллег. Однако благодаря тому, что поставщики всегда были на связи и оперативно устраняли недочёты, нам удалось сделать всё в обозначенные сроки», — отметил Анатолий Романов, директор по автоматизации технологических и бизнес-процессов терминала Port Favor в Усть-Луге. По его словам, за первые...
Читать далее
Новости

В Стрельне открылся современный детский сад с бассейном на 280 детей

Сегодня, 28 ноября, в Петродворцовом районе состоялось торжественное открытие нового корпуса детского сада № 30 на 280 воспитанников от полутора до семи лет, который компания Setl Group построила в квартале «Дворцовый фасад» в Стрельне по адресу проспект Буденного, дом 20, корпус 3.Как сообщили в компании, трехэтажное здание включает ясельные группы с игровыми и спальными комнатами, современный бассейн, медицинский блок, кухню, помещения для детей 3-5 лет, кабинеты логопеда и психолога, музыкальный и физкультурный залы, а также многофункциональные классы для кружков.На прилегающей территории обустроены 12 игровых площадок с навесами, песочницами и качелями, большая спортивная зона, а также проведено озеленение с высадкой деревьев, кустарников, газонов и цветников.Ранее в жилом комплексе «Дворцовый квартал» Setl Group уже построила школу на 700 учеников с двумя...
Читать далее

Популярное

новости СПб дтп ленобласть авто смерть полиция суд травмы петербург пожар метро чп грабеж общество проверка статистика праздник москва работа недвижимость деньги Новый год спорт ученые Госдума уголовное дело город школа выборг опрос налоги транспорт реклама молодежь ск автомобиль взятки кирилл поляков инвестиции взятка депутаты трамвай грипп мнение соцсети

Новости дня

Ленинградская область

Во Всеволожске подростки обвиняются в покушении на грабеж 18-летнего юноши

Новости

В Петербурге заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 23% за неделю

Новости

В Петербурге экс-сотрудник ГАИ осужден на 4 года за мошенничество и взятки

Новости

В Петербурге проверили готовность камер фиксации нарушений к зиме

Наука

Генетики создали помидоры с повышенным содержанием сахара и ГАМК

Ленинградская область

Семь дней зимних игр Александра Невского пройдут в Ленобласти

Новости

Двое погибли при пожаре в квартире на улице Блохина

Ленинградская область

Для деревни в Ленобласти сделали исключение из запрета на навигацию

Ленинградская область

Петербуржцу назначили условный срок за гибель женщины на реке Оредеж

Ленинградская область

В Ленобласти за сутки произошло 59 ДТП

Новости

Депутат Даванков предложил изменить судебную практику по сделкам с мошенниками

Новости

Депутат Иванов призвал остановить продажу записей Вайкуле в России

Бизнес-вести

Социальная ответственность как двигатель успеха

Новости

Участник программы «Время героев» проходит стажировку в петербургском комитете

Ленинградская область

В Ленобласти изъяли восемь автомобилей у нелегальных перевозчиков

Новости

Аврора Киба заявила об отмене свадьбы с Григорием Лепсом

Новости

Каждый второй россиянин планирует покупку новогодних подарков заранее

Новости

Благотворительный фонд с участием дочери Ларисы Долиной ликвидирован

Новости

Вестибюль станции «Балтийская» будет работать с ограничениями до февраля

Вне СПб

Бобров информирует об освобождении участка в районе Северный

Ленинградская область

Несовершеннолетних блогеров задержали за нападения на людей во Всеволожске

Новости

Полиция Петербурга задержала подозреваемого в нападении на врача скорой

Технологии

На руднике в Беларуси испытывают дизельный УАЗ для работы под землей

Ленинградская область

Воздушная опасность БПЛА отменена на всей территории Ленобласти

Новости

Setl Group преодолел рубеж в 14 млн квадратных метров сданного жилья

Ленинградская область

В Тосно спасатели сняли с тонкого льда сорвавшуюся с поводка собаку

Новости

Мошенники обманули профессора из Петербурга на 2,9 млн рублей

Новости

Пассажиры задержавшегося «Сапсана» прибыли в Москву с опозданием

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb