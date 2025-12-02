Ученые подтвердили пользу отказа от соцсетей для психики молодежи

Временный отказ от социальных сетей может существенно улучшить психическое самочувствие молодых людей.

Как сообщает Planet Today, к такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале JAMA Network Open. В эксперименте участвовали 295 человек в возрасте от 18 до 24 лет, согласившихся ограничить использование соцсетей на семь дней.

Среднее время, проводимое в социальных сетях, сократилось с почти двух часов в день до примерно 30 минут. После завершения недельного перерыва участники заполнили анкеты для оценки своего психического состояния.

В результате симптомы тревоги у добровольцев снизились в среднем на 16,1%, а признаки депрессии уменьшились на 24,8%. Также исследователи зафиксировали снижение симптомов бессонницы на 14,5%, при этом наибольшие улучшения показали люди с изначально более выраженной депрессией.

Однако участники не отметили изменений в чувстве одиночества, а некоторые и вовсе не почувствовали разницы. Соавтор работы Джон Торус отметил, что сокращение использования соцсетей не должно быть единственной мерой помощи при психических расстройствах.