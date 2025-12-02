СК возбудил дело после пожара с двумя погибшими в Петербурге

Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара в жилой квартире на Петроградской стороне Санкт-Петербурга, где были обнаружены тела двух человек.

Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу. Инцидент произошел днем в квартире на улице Блохина, где после ликвидации возгорания были найдены погибшие мужчина и женщина.

По данному факту следственным отделом по Петроградскому району возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

В настоящее время следователи уже провели детальный осмотр места происшествия, изъяв возможные вещественные доказательства, и назначили необходимые судебные экспертизы, включая судебно-медицинскую.

Выполняются другие процессуальные действия для полного и объективного установления всех обстоятельств случившегося, включая возможные нарушения правил пожарной безопасности.