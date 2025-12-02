Петербургская филармония отмечает 50-летие присвоения имени Шостаковича

Полвека назад лет Петербургской филармонии было присвоено имя великого композитора Дмитрия Шостаковича. Это историческое решение стало признанием огромной роли музыканта в культурной жизни города и его неразрывной связи с учреждением.

Как сообщает издание «Петербургский дневник», решение было принято после смерти Дмитрия Дмитриевича по ходатайству руководства учреждения. Изначально речь шла о присвоении имени только Большому залу, но в итоге им была названа вся филармония, что впоследствии сочли символичной и верной случайностью.

Эта знаковая дата будет отмечена в декабре специальным концертом в рамках абонемента «(Не)Знакомый Шостакович» (6+). Исполнит программу заслуженный коллектив России — академический симфонический оркестр филармонии под управлением дирижера Феликса Коробова, представив как популярные, так и редко звучащие сочинения автора.

В 2026 году также будет широко отмечаться 120-летие со дня рождения композитора, и оба юбилея тесно переплетутся в программе мероприятий. Его творчество станет центральной темой международного зимнего фестиваля «Площадь Искусств», который в этом году пройдет в 25-ый раз и откроется десятого декабря, в день рождения маэстро Юрия Темирканова.