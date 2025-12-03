Режиссер Грамматиков экранизирует спектакль Александры Пахмутовой

Режиссер Владимир Грамматиков приступит к созданию музыкального фильма «Добрая сказка», основанного на одноименном спектакле композитора Александры Пахмутовой.

Об этом сообщила продюсер Елена Зименко на защите национальных фильмов. По сюжету, героиня Рита и ее сын Фома, не верящий в чудеса, отправляются, чтобы похитить волшебную книгу. Однако, столкнувшись с добротой, они отказываются от замысла и встают на защиту сказочного мира вместе с известными персонажами.

Владимир Грамматиков отметил, что творческая группа ставит перед собой задачу соответствовать высокому уровню музыки Пахмутовой. Главные вокальные партии в мюзикле исполнят оперный певец Ильдар Абдразаков, сопрано Динара Алиева и эстрадный исполнитель Алексей Чумаков.

Производственный бюджет картины составляет 425 миллионов рублей. Премьерный показ фильма «Добрая сказка» намечен на ноябрь 2027 года. В настоящее время ведутся переговоры с дистрибьюторской компанией «Централ Партнершип» о прокате ленты в кинотеатрах.