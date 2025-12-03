Суд поддержал прокуратуру в споре о земле в Ленобласти на 3,5 млрд

Арбитражный суд Северо-Западного федерального округа удовлетворил кассационную жалобу прокуратуры Ленинградской области и отправил на новое рассмотрение дело о возвращении государству земельных участков.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Ленинградской области, общая площадь спорных земель превышает 46 гектаров, а их стоимость оценивается в более чем 3,5 миллиарда рублей.

Участки, покрытые особо ценными лесными насаждениями, расположены на территории Юкковского сельского поселения Всеволожского района и были незаконно проданы.

По данным надзорного ведомства, МТУ Росимущества по Санкт-Петербургу и Ленинградской области заключило договор купли-продажи с компанией ООО «Севзапстройинвест» без проведения торгов.

Участок был продан за 225 миллионов рублей под предлогом наличия на нем 14 объектов недвижимости, которые фактически не являются капитальными строениями и занимают лишь 0,1% площади.

Прокуратура настаивает, что отчуждение создало угрозу сплошной вырубки защитных лесов для жилищного строительства, нанося ущерб экологической безопасности.

Ранее суды двух инстанций отказали в удовлетворении иска, но кассация признала эти решения незаконными и отменила их. Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.