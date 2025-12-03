Осенью в Ленобласти сыграли свадьбу почти две тысячи пар

Почти две тысячи пар заключили брак в Ленинградской области в осенние месяцы 2025 года.

Как сообщает пресс-служба Управления ЗАГС Ленинградской области, итоги свадебного сезона подвели сегодня. Наибольшее количество бракосочетаний пришлось на сентябрь, когда свои отношения официально оформили 900 пар. Самыми популярными датами для создания семьи стали 5 и 19 сентября, когда общее количество новых пар превысило 250.

Статистика также показала интересные возрастные различия среди новобрачных. Самому возрастному жениху осеннего сезона исполнилось 87 лет, а его избраннице — 19 лет. При этом самыми юными парой, зарегистрировавшей брак, стали молодые люди в возрасте 17 и 16 лет.

В настоящее время в регионе уже наступил зимний свадебный сезон. Подать заявление на регистрацию брака можно через портал Госуслуги или в любом отделе ЗАГС. Размер государственной пошлины за эту услугу составляет 350 рублей.