СК завершил дело о налоговых нарушениях на 68 млн рублей в Петербурге

В Северной столице завершено расследование в отношении руководителя клининговой компании, обвиняемого в крупных налоговых нарушениях.

По данным пресс-службы ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, фигуранту инкриминируется уклонение от уплаты сборов в особо крупном размере.

Следствие установило, что генеральный директор умышленно вносил в отчетность недостоверные данные о финансовых операциях. Он отразил деятельность с 38 фирмами-однодневками, которая в реальности не осуществлялась.

В результате этих действий бюджет недополучил свыше 68 миллионов рублей. Обвиняемому предъявлено обвинение по соответствующей статье Уголовного кодекса РФ «Уклонение от уплаты налогов».

В ходе расследования фигурант полностью компенсировал причиненный финансовый ущерб. Собранные доказательства признаны достаточными, и уголовное дело с обвинительным заключением уже направлено в суд для дальнейшего разбирательства.