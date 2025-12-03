Петербурженки создают новогодние украшения из ткани и пластилина

Мастерицы из Северной столицы создают авторские украшения для зимних праздников, используя простые материалы.

Как сообщает «Петербургский дневник», рукодельницы превращают в элементы декора вату, ткань, пластилин и даже пробки. Для них это способ создать особую атмосферу и передать тепло близким.

Одна из них, Надежда Кравина, изготавливает винтажные игрушки, вдохновляясь старыми открытками. На работу над одним украшением может уйти как один вечер, так и несколько месяцев. Она предпочитает дарить свои творения родным, а не продавать их.

Елена Мякшина специализируется на создании ватных кукол с лицами из полимерной глины. На изготовление одной фигурки у нее уходит от одного до нескольких дней. Свои работы она также дарит друзьям и семье, называя это возможностью снова играть в куклы.

Ульяна Хухрина делает из ткани и ниток небольших ангелов-хранителей. Она создает их, когда чувствует внутренний отклик, чтобы поддержать праздничное настроение в доме. Эти работы призваны напоминать о тихой и доброй стороне праздника.