Учитель из Гатчины стала победителем конкурса лучших вожатых России

Вожатая из Ленинградской области Ульяна Талпы одержала победу на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства.

Как сообщает «Невский проспект», педагог из Гатчинского района обошла 211 участников из 68 регионов страны. Она работает вожатой в лагере «Маяк» и одновременно преподает физику в школе, подтвердив таким образом свой региональный успех на федеральном уровне.

Конкурсная программа включала представление опыта и творческую видео-визитку, что позволило обновить профессиональное портфолио. Ульяна Талпы начала свой путь в профессии со студенческой практики в этом же лагере и осталась там работать на постоянной основе.

Председатель областного Комитета образования Вероника Реброва поздравила победительницу. Она отметила, что эта победа является заслуженным признанием профессионализма и подтверждает высокий уровень подготовки вожатых в регионе.