Дрозденко почтил память павших на полях сражений под Ленинградом

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выступил с обращением в День Неизвестного Солдата.

Как сообщает allnw.ru, он подчеркнул особую значимость этой даты для региона, где проходили ожесточенные бои Великой Отечественной.

Глава области отметил, что на территории Ленобласти на Волховском фронте и других рубежах погибли сотни тысяч бойцов. Многие из них до сих пор остаются неопознанными, и их подвиг является символом массового героизма.

Дрозденко высоко оценил титаническую работу поисковых отрядов, которые возвращают имена павшим воинам. Он назвал это общей ответственностью нынешнего поколения перед победителями и важнейшей миссией по сохранению исторической правды.

Губернатор призвал жителей региона бережно хранить память о подвиге предков в семьях и передавать ее следующим поколениям. Свое обращение он завершил словами благодарности защитникам Отечества, отдавшим жизни за свободу страны.