Владимир Путин поручил кабмину увеличить госзакупки рыбы

Глава государства дал поручение правительству разработать и представить предложения по увеличению объемов закупок рыбной продукции для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Соответствующее поручение, опубликованное на сайте Кремля, должно быть выполнено до 1 марта 2026 года.

В поручении, сформулированном по итогам совещания с членами кабинета министров 29 октября, указано, что к подготовке предложений должны быть привлечены Министерство обороны России, МЧС России, Росрезерв, Росгвардия, а также исполнительные органы субъектов Федерации. Отдельно Путин поручил обратить внимание на увеличение закупок для обеспечения питания учащихся в общеобразовательных организациях.

Кроме того, предложения должны учитывать потребности в рыбной продукции для нужд Минобороны, МЧС, Федеральной службы исполнения наказаний, Росрезерва и Росгвардии.