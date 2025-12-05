Водителей предупредили о тумане на дорогах Петербурга в выходные

В МЧС предупредили водителей Санкт-Петербурга о тумане в ближайшие выходные. Видимость на дорогах может упасть до 500 метров.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу распространили официальное предупреждение об ухудшении погодных условий. По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 5 и 6 декабря в городе ожидается туман, при котором видимость может снизиться до менее 500 метров.

Основным условием безопасности специалисты назвали обязательное снижение скорости. Эксперты советуют руководствоваться правилом, согласно которому скорость автомобиля не должна превышать половины расстояния видимости в метрах. Например, при видимости в 20 метров рекомендованная скорость составляет десять километров в час.

Если видимость падает ниже двух метров, спасательные службы рекомендуют полностью прекратить движение и дождаться улучшения погодных условий.

Обязательным требованием является включение габаритных огней, фар ближнего света или противотуманных фар. При этом использование дальнего света фар в условиях тумана категорически запрещается, так как это создает перед автомобилем плотный световой занавес.