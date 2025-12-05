В Ленобласти расширили программу поддержки для людей с инвалидностью

На территории Ленинградской области расширили программу обеспечения техническими средствами реабилитации.

Как сообщает «Невский проспект», на поддержку могут рассчитывать около 120 тысяч жителей региона, имеющих инвалидность. Программа развивается по трем ключевым направлениям.

Первое это безвозмездное предоставление необходимого оборудования. Регион гарантирует обеспечение 32 видами технических средств. В перечень входят специализированные детские кровати, приборы для письма по системе Брайля, глюкометры и другие изделия. Право на получение имеют льготные категории, включая детей-инвалидов, инвалидов первой группы, участников специальной военной операции и членов их семей.

Второе направление — организация сети проката. На территории области работают 18 пунктов выдачи оборудования. Их услугами могут воспользоваться не только люди с инвалидностью, но и любые граждане, временно оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В пунктах проката можно получить оборудование для ухода и реабилитации, а также бесплатную консультацию специалиста.

Третье направление позволяет компенсировать расходы. Граждане могут самостоятельно приобрести необходимое техническое средство, а затем обратиться за частичным возмещением его стоимости. Актуальную информацию о наличии оборудования в прокате можно уточнить через электронную витрину на официальном сайте Центра социальной защиты населения Ленинградской области.