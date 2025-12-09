Лариса Долина прошла экспертизу на вменяемость

В рамках уголовного дела о продаже квартиры певица Лариса Долина прошла комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Результаты исследования содержатся в материалах судебного разбирательства.

Народная артистка России Лариса Долина прошла амбулаторную судебную психолого-психиатрическую экспертизу в связи с расследованием уголовного дела о продаже ее недвижимости. Экспертное заключение было составлено специалистами Психиатрической клинической больницы имени Алексеева.

В судебных документах указано, что выводы экспертизы в рамках уголовного производства не были оспорены. При этом конкретные результаты исследования состояния артистки в материалах дела не раскрываются.

Представитель покупательницы недвижимости Полины Лурье заявила, что в момент совершения сделки ее доверительница не сомневалась во вменяемости певицы. Ранее Верховный суд Российской Федерации назначил рассмотрение жалобы на решения нижестоящих инстанций по данному иску на 16 декабря.

Напомним, Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые убедили ее перевести сбережения на подконтрольные счета и продать квартиру. После обращения артистки в правоохранительные органы сделка по продаже недвижимости была признана недействительной.