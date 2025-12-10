Иван Бобров сообщил о приведении в порядок территории на проспекте Вернадского

Руководитель Госинспекции по недвижимости Москвы Иван Бобров проинформировал о результатах работы по обеспечению законного режима эксплуатации столичных территорий.
В рамках системного взаимодействия с пользователями земельных участков в Западном административном округе удалось вернуть правовой статус территории на проспекте Вернадского.
Инспекторы установили факт размещения объекта автосервиса в капитальной постройке на участке, выделенном исключительно для функционирования автомоечного комплекса. Иван Бобров пояснил:
«На проспекте Вернадского, владение 97 инспекторы зафиксировали строение площадью 45 квадратных метров, непредусмотренное действующим договором аренды. Согласно его условиям, земля предоставлена строго под эксплуатацию существующего автомоечного поста, без права строительства новых объектов. Таким образом, возведенная в границах данного участка постройка, которая использовалась под размещение автосервиса, являлась незаконной».
После детального разъяснения правовой позиции ГИН Москвы арендатор самостоятельно принял меры к приведению участка в состояние, полностью соответствующее положениям договорных обязательств.
Совместные действия инспекции и службы «Контроль Москвы» способствуют последовательной реализации городской политики в сфере ответственного землепользования и сохранения архитектурно-планировочной дисциплины.
На текущей неделе Бобров проинформировал о новых парковочных местах на Полтавской.