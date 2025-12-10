Один человек госпитализирован при пожаре на рынке в Петербурге

В результате крупного пожара в здании рынка в Невском районе Санкт-Петербурга один человек был госпитализирован.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, 55-летний пострадавший мужчина получил необходимую медицинскую помощь в стационаре. Его доставили в лечебное учреждение после происшествия для дальнейшего наблюдения и лечения.

Площадь пожара, охватившего строение на улице Дыбенко, увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров. Интенсивное распространение пламени связано с наличием внутри большого количества горючих материалов.

К ликвидации возгорания привлечены 26 единиц специальной техники и 96 человек личного состава.

Прокуратура Невского района приступила к установлению всех обстоятельств и причин пожара. Ведомство проведет комплексную оценку исполнения законодательства в сфере пожарной безопасности и охраны труда, а также при наличии установленных нарушений примет предусмотренные законом меры прокурорского реагирования.