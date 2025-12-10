Проживание в отелях Ленобласти подешевело на два процента

В Ленинградской области зафиксировано снижение цен на размещение в гостиницах.

Стоимость проживания в отелях региона за год упала на два процента, свидетельствуя об определенных тенденциях на локальном туристическом рынке.

Как пишет allnw.ru, Ленобласть вошла в число шести российских регионов, где в целом отмечается снижение цен на гостиничные номера, что выделяет ее на фоне общероссийской статистики.

Наибольшее падение стоимости было зафиксировано в Ивановской и Волгоградской областях, которые стали лидерами по этому показателю.

Самыми доступными для туристов в декабре стали отели Татарстана и Ростовской области, где установились самые низкие средние цены. Помимо гостиниц, аналитики также отметили параллельное снижение стоимости посуточной аренды квартир в целом ряде других регионов страны.