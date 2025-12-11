Десять человек спасли при пожаре на Каменноостровском проспекте

Пожар в жилом доме на Каменноостровском проспекте в Санкт-Петербурге успешно ликвидирован, все находившиеся в здании люди спасены.

Инцидент произошел около 11 часов утра в трехкомнатной квартире на шестом этаже, где огонь охватил комнату площадью 35 квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, спасатели прибыли на место, однако огонь уже вырывался из окон. Пятерым жильцам соседних квартир, включая двоих детей, дым отрезал путь к эвакуации.

Огнеборцы с помощью специальных устройств вывели всех пострадавших из здания, всего было эвакуировано десять человек.

Тушение осложнялось сложной планировкой дома, из-за чего пожарным пришлось прокладывать многометровые рукавные линии по лестничным пролетам.

К ликвидации возгорания были привлечены 23 спасателя и пять единиц техники. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал, причина возгорания устанавливается.