В Кингисеппе оштрафовали директора фирмы  за незаконное трудоустройство

Кингисеппская городская прокуратура добилась привлечения к административной ответственности лиц, нарушивших антикоррупционное законодательство.

Нарушение было выявлено в ходе проверки соблюдения закона о противодействии коррупции.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Ленинградской области, было установлено, что директор охранной организации «Есаул 94» заключил трудовой договор с бывшим сотрудником полиции Сланцевского района. При этом новый работодатель не уведомил бывшего нанимателя госслужащего о трудоустройстве, как того требует федеральный закон.

Поэтому городской прокуратурой были возбуждены два дела об административных правонарушениях по статье о незаконном привлечении к трудовой деятельности бывшего государственного служащего. Суд признал позицию надзорного ведомства обоснованной.

Постановлениями суда назначено административное наказание в виде штрафов на общую сумму 70 тысяч рублей. Нарушители антикоррупционного законодательства привлечены к ответственности.