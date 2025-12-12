Эксперт по мошенничеству оказался риелтором Ларисы Долиной

Риелтор народной артистки России Ларисы Долиной ранее неоднократно выступал в СМИ в роли эксперта, разъясняющего схемы мошенничества на рынке недвижимости и способы защиты от них.

От советов по безопасности до участника сделки

В своих комментариях СМИ риелтор певицы подробно разбирал серые схемы и объяснял, как обезопасить сделку. Например, он советовал внимательно следить за поведением продавцов и предостерегал от подозрительно низких цен. Кроме того, стало известно о его участии в профильных заседаниях Государственной думы.

Именно певица привлекла данного эксперта к сделке. По словам его адвоката, Долина сама обратилась в агентство, где дежурным специалистом оказался именно его подзащитный. Риелтор сопровождал сделку, в том числе проверял документы в банке, сообщает RT.

В рамках уголовного дела о мошенничестве его сначала задержали, но затем отпустили и присвоили статус свидетеля. По утверждению защиты, у следствия к нему претензий нет.

Налоговые риски и другая недвижимость певицы

В СМИ одновременно обсуждают возможную налоговую ответственность Ларисы Долиной. Юристы отмечают, что с 2011 года певица проживает в коттедже, который построен, но не оформлен должным образом. Теоретически это могло быть частью схемы по минимизации налогов.

Эксперты подчеркивают, что для уголовной ответственности нужна крупная недоимка, которой, в данном случае нет. Налоговые органы могут взыскать сумму только за последние три года.

Отказ от рассрочки и ожидание Верховного суда

Адвокат покупательницы Полины Лурье заявляет, что у Долиной есть другая недвижимость. Ее можно было бы продать, чтобы вернуть деньги. Ранее певица предложила мировое соглашение о рассрочке платежа на три года, но покупатель отклонил предложение, дожидаясь решения Верховного суда.

Общественный резонанс

Отметим, что по данным ВЦИОМ, почти каждый пятый россиянин (18%) планирует купить жилье в ближайшие годы. Среди молодежи до 33 лет таких почти каждый третий (35–36%).

Однако 71% из потенциальных покупателей теперь опасается, что продавец сможет оспорить сделку «по схеме Долиной», оставив их без денег и квартиры. Лишь 28% не испытывают таких опасений.

Решение суда, по которому Долина вернула себе квартиру без компенсации покупательнице, также вызвало широкую критику. Его не поддерживают 67% россиян. Противоположную позицию высказали около 15% респондентов.