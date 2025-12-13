Петербург вошел в топ регионов по числу обращений на прямую линию с Путиным

Санкт-Петербург вошел в число регионов-лидеров по количеству обращений граждан на прямую линию с президентом Владимиром Путиным.

К предстоящей программе «Итоги года с Владимиром Путиным» поступило свыше 1,1 миллиона обращений. Как сообщили в штабе Народного фронта, эфир пройдет 19 декабря в формате совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции.

Также стало известно, что кол-центр принял и обработал 1 миллион 108 тысяч заявок в различных форматах. Наибольшее количество обращений поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ростовской и Свердловской областей.

Представители Кремля заявили, что самым популярным способом связи остаются звонки в кол-центр, куда позвонили 459 тысяч раз. Через новый чат-бот в мессенджерах было отправлено 251 тысяча обращений. Сообщений в формате SMS и MMS поступило более 208 тысяч.

Через социальные сети было подано свыше 136 тысяч заявок. Порядка 40 тысяч обращений поступило через официальный сайт и 14 тысяч через одноименное мобильное приложение.

Отметим, что в 2024 году в штаб Народного фронта поступило около 2,5 миллионов обращений, из которых примерно 1,2 миллиона составили телефонные звонки, а больше 500 тысяч — сообщения SMS и MMS.