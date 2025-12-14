Часть пенсионеров получат выплаты за январь уже в декабре

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил о досрочном перечислении январских пенсий части получателей уже в конце декабря.

Такое решение касается граждан, для которых установленный срок выплаты приходится на первые 12 дней января. Деньги будут перечислены им заранее, до наступления новогодних праздников. По словам министра, это значительная категория пенсионеров, которые получают выплаты на банковские карты.

Традиционный график для «Почты России»

Для тех, кто привык получать деньги через отделения «Почты России», график выплат останется неизменным. Им не требуется предпринимать никаких дополнительных действий, выплаты будут производиться в обычном режиме согласно установленным датам.

Плановое повышение пенсий с нового года

Напомним, что с 1 января 2025 года запланирована индексация страховых пенсий на 7,6%. По данным Социального фонда, это повышение затронет свыше 38 миллионов человек, а средний размер выплаты увеличится почти на 2 тысячи рублей.

Отдельно президент Владимир Путин анонсировал повышение социальных пенсий с 1 апреля следующего года. Их увеличение будет привязано к росту прожиточного минимума пенсионера, что коснется почти четырех с половиной миллионов россиян.

Поддержка семей и рост доходов

Ранее, на совещании по экономическим вопросам, Владимир Путин также рассказал о введении с нового года новой адресной налоговой выплаты для семей с детьми, где доход на человека ниже полутора региональных прожиточных минимумов.

Глава государства отметил устойчивый рост реальных заработных плат в экономике, что способствует сокращению уровня бедности. Была поставлена задача снизить этот показатель до менее пяти процентов к 2036 году.