Воскресенье, 14 декабря 2025
$79.73 €93.56 ¥11.27
-5 C
Санкт-Петербург
Новости

МЧС Петербурга предупредило о гололедице в понедельник

Дмитрий Григорьев
Фото: abn.agency

Экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий распространили спасатели Санкт-Петербурга.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, в воскресенье, 15 декабря, в городе ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, что приведет к образованию гололедицы. Специалисты ведомства предупреждают, что это спровоцирует резкое ухудшение дорожной обстановки, снижение видимости и скорости движения транспорта.

Специалисты рекомендуют водителям заранее переобуть автомобили в зимнюю резину и проверить уровень технических жидкостей. Для предотвращения аварий спасатели советуют строго соблюдать ПДД, выбирать скорость, соответствующую ситуации, и увеличить дистанцию между транспортными средствами.

Пешеходам представители ведомства также советуют соблюдать осторожность. Передвигаться следует не торопясь, наступая на всю подошву, а в темное время суток необходимо использовать одежду со световозвращающими элементами. Пожилым людям рекомендовано применять трость с резиновым наконечником для большей устойчивости.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Новости

Часть пенсионеров получат выплаты за январь уже в декабре

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил о досрочном перечислении январских пенсий части получателей уже в конце декабря.Такое решение касается граждан, для которых установленный срок выплаты приходится на первые 12 дней января. Деньги будут перечислены им заранее, до наступления новогодних праздников. По словам министра, это значительная категория пенсионеров, которые получают выплаты на банковские карты.Традиционный график для «Почты России»Для тех, кто привык получать деньги через отделения «Почты России», график выплат останется неизменным. Им не требуется предпринимать никаких дополнительных действий, выплаты будут производиться в обычном режиме согласно установленным датам.Плановое повышение пенсий с нового годаНапомним, что с 1 января 2025 года запланирована индексация страховых пенсий на 7,6%. По данным Социального фонда, это повышение затронет свыше 38 миллионов человек, а средний размер...
Читать далее
Наука

Ученые спорят о природе «луча» у межзвездной кометы 3I/ATLAS

Межзвездный объект 3I/ATLAS, вызывающий споры ученых, приблизится к Земле на минимальное расстояние 19 декабря.Как сообщает издание «Аргументы и факты», астрофизик Ави Леб из Гарвардского университета высказал предположение, что у кометы может быть искусственное происхождение. Он заявил об обнаружении у объекта так называемого «защитного луча», который расчищает путь от космической пыли. Российский астроном Александр Киселев в беседе с редакцией пояснил, что этот феномен может иметь естественные причины.Научные объяснения феноменаПо мнению Александра Киселева, наблюдаемый «луч» может быть направленным выбросом газа и пыли из ядра кометы. Это стандартный процесс, который активизируется при сближении с Солнцем под воздействием тепла и солнечного ветра. Кроме того, движущийся с высокой скоростью объект может взаимодействовать с магнитными полями и заряженными частицами в космосе, что также способно создавать...
Читать далее

Популярное

Новости дня

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb