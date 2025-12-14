МЧС Петербурга предупредило о гололедице в понедельник

Экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий распространили спасатели Санкт-Петербурга.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, в воскресенье, 15 декабря, в городе ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, что приведет к образованию гололедицы. Специалисты ведомства предупреждают, что это спровоцирует резкое ухудшение дорожной обстановки, снижение видимости и скорости движения транспорта.

Специалисты рекомендуют водителям заранее переобуть автомобили в зимнюю резину и проверить уровень технических жидкостей. Для предотвращения аварий спасатели советуют строго соблюдать ПДД, выбирать скорость, соответствующую ситуации, и увеличить дистанцию между транспортными средствами.

Пешеходам представители ведомства также советуют соблюдать осторожность. Передвигаться следует не торопясь, наступая на всю подошву, а в темное время суток необходимо использовать одежду со световозвращающими элементами. Пожилым людям рекомендовано применять трость с резиновым наконечником для большей устойчивости.