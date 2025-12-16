В Госдуме предложил ввести возрастные ограничения на использование соцсетей

Депутаты Государственной думы предложили ограничить время пребывания детей в социальных сетях. Инициатива поступила после нападения на школу в подмосковном поселке Горки-2.

Парламентарии уверены, что подрастающее поколение получает из Интернета чрезмерный поток информации, перегружающий психику и приводящий к постоянному напряжению. Для снижения этой нагрузки в Госдуме предложили жесткие возрастные лимиты.

Зампред комитета по информационной политике Андрей Свинцов в беседе с «Постньюс» сообщил, что доступ к социальным сетям должен быть полностью запрещен для детей до 14 лет. Для подростков в возрасте от 14 до 16 лет он предложил ограничить время использования одним часом в день, а для лиц от 16 до 18 лет — двумя часами, разделенными на утренний и вечерний сеансы.

По мнению депутата, остальное время подростки должны посвящать учебе или здоровому отдыху без использования гаджетов.

Напомним, что поводом для обсуждения данной инициативы послужил инцидент в школе поселка Горки-2 Одинцовского городского округа. Утром 16 декабря вооруженный ножом и перцовым баллончиком подросток напала на учебное заведение. В результате инцидента погиб ученик четвертого класса. Также ранение получил школьник и охранник учебного заведения.