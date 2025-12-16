Вторник, 16 декабря 2025
Наука

Музыкальное образование способно отсрочить снижение слуха на десять лет

Даниил Александров
Фото: abn.agency

Занятия музыкой могут отсрочить возрастное ухудшение слуха и способности разбирать речь в шумной обстановке.

В эксперименте приняли участие 75 музыкантов и 75 человеке из Индии. Участники были разделены на пять возрастных групп от 10 до 59 лет. Всем им проверили нормальные пороги слуха и функцию наружных волосковых клеток, после чего оценили способность воспринимать речь в условиях шума с помощью специального теста на распознавание предложений.

Результаты показали, что базовые слуховые способности у музыкантов и немузыкантов одинаковы. Однако музыканты всех возрастов лучше справлялись с распознаванием речи в шумной обстановке.

Однако эта способность снижалась с возрастом, но у немузыкантов ухудшение начиналось раньше и прогрессировало быстрее. У данной группы испытуемых высокое падение показателей наблюдалось в возрасте 40–49 лет, в то время как музыканты сохраняли высокие результаты до 50–59 лет, Planet Today.

Ученые сделали вывод, что музыкальные тренировки способны замедлить или ослабить возрастное ухудшение слухового восприятия. Помимо этого, занятия музыкой улучшают способность выделять речь на фоне шума у людей всех возрастов. 

