Движение по Ладожскому мосту ограничат из-за плановых работ в начале 2026 года

Водителей предупредили о предстоящих работах на Ладожском мосту. С начала 2026 года движение по нему будет проходить по одной полосе в каждом направлении с ограничением скорости до 40 километров.

На 40-м километре федеральной трассы Р-21 «Кола» вводится временное ограничение движения. Сооружение на данном участке будет полностью перекрыто для проезда по двум полосам, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Движение транспорта будет осуществляться по одной оставшейся полосе в каждом направлении с ограничением скорости до 40 километров в час.

Начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский пояснил, что диагностика 2024 года выявила на мосту серьезные дефекты несущих конструкций. Его техническое состояние было признано предаварийным.

Несмотря на действующие ограничения для грузовиков и некоторых автобусов, водители часто их игнорируют. По словам Пузыревского, это движение усугубляет состояние моста, ускоряет развитие дефектов и в перспективе может привести к его полному закрытию.

Главная цель предстоящих работ — устранить дефекты на ранней стадии, чтобы обеспечить безопасность, сохранить грузоподъемность и продлить срок службы моста.

Работы планируется завершить к 14 сентября 2027 года. После этого мост сможет пропускать транспорт массой до 27 тонн с нагрузкой до десяти тонн на ось.