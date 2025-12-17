Следователи проведут проверку после обрушения потолка в школе Петербурга

Следственный комитет проводит проверку обстоятельств обрушения подвесного потолка в одной из школ Санкт-Петербурга. Инцидент произошел во время урока, никто из детей не пострадал.

В школе Петроградского района Санкт-Петербурга следователи проводят доследственную проверку после обрушения подвесного потолка.

Инцидент произошел 17 декабря во время учебного занятия. В результате происшествия никто из учащихся не получил травм. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

По данному факту следователь следственного отдела Петроградского района организовал комплекс проверочных мероприятий. В настоящее время проводится осмотр места происшествия для установления всех обстоятельств случившегося.