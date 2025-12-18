В Петербурге запустили программу поручительств для бизнеса

В Санкт-Петербурге запущена новая программа зонтичного поручительства для поддержки малого и среднего бизнеса. Она реализуется городским Фондом содействия кредитованию совместно со Сбером.

Как сообщает вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков в своем Telegram-канале, фонд готов разделить риски с банком и гарантировать до 50 процентов суммы кредита. Это решение поможет предпринимателям, испытывающим трудности с предоставлением залогового обеспечения.

На реализацию программы зарезервирован один миллиард рублей. Максимальный размер одного поручительства может достигать 20 миллионов рублей, но не должен превышать половину обязательств самого заемщика.

Средства можно направить на инвестиционные проекты, пополнение оборотных средств, развитие бизнеса или рефинансирование действующих кредитов. Программа соответствует приоритетам развития города до 2030 года, одним из которых является поддержка предпринимательства.