Водителям рекомендуют перенести поездки в центр Москвы на вечер субботы

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы рекомендовал водителям воздержаться от поездок в центр города на личном транспорте до вечера 20 декабря.

Представители ЦОДД рекомендовали автомобилистам по возможности избегать поездок в центральную часть Москвы на личном транспорте до 20:00. В течение дня могут действовать точечные ограничения движения. Оптимальным способом передвижения в этот период ведомство назвало метрополитен, сообщает Москва.ру.

Поездки на автомобиле советуют переносить на вечернее время после восьми часов вечера, что позволит избежать лишних задержек в пути. В ЦОДД также напомнили водителям о необходимости соблюдать скоростной режим, выдерживать дистанцию и не пользоваться мобильным телефоном за рулем.

Участникам движения специалисты рекомендуют заранее планировать маршруты.