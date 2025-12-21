Суд Петербурга отправил мужчину под стражу за убийство россиянки в Дубае

Суд Санкт-Петербурга арестовал обвиняемого в убийстве россиянки в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана до 18 февраля 2026 года.

Октябрьский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для злоумышленника. Фигурант обвиняется в совершении преступления по статье об убийстве.

По данным следствия, с 17 по 18 декабря 2025 года на территории ОАЭ мужчина нанес россиянке не менее 15 ударов неустановленным предметом в область туловища, шеи и конечностей. В результате полученных множественных телесных повреждений девушка скончалась на месте происшествия. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Сотрудники полиции задержали мужчину 20 декабря, после чего ему было предъявлено официальное обвинение. В ходе судебного заседания он не возражал против удовлетворения ходатайства следователя.

Суд постановил заключить обвиняемого под стражу на срок до 18 февраля 2026 года.