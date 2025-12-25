Два новых телятника появились в Лужском районе Ленобласти

В Ленинградской области завершено строительство двух телятников на племзаводе «Рапти». Также в районе открылась обновленная ветеринарная клиника.

В Лужском районе завершено строительство двух современных телятников. Объекты рассчитаны на 320 мест каждый и были вовезедены на территории племзавода «Рапти». Новые телятники позволят содержать молодняк крупного рогатого скота в возрасте от 6 до 12 месяцев в комфортных и технологичных условиях.

Оценить результаты реализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса в ходе рабочей поездки прибыл вице-губернатор Ленинградской области Олег Малащенко.

Кроме того, в районе обновили ветеринарную службу. Лужская станция по борьбе с болезнями животных получила новую специализированную технику и открыла стационар для домашних животных. Пропускная способность обновленной клиники составляет до 40 пациентов в день.