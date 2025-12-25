Стоимость проезда в автобусах Выборгского района пересмотрят с нового года

В Выборгском районе Ленинградской области начнут действовать новые предельные тарифы на проезд в автобусах с 2026 года. Стоимость поездки будет зависеть от конкретного маршрута и населенного пункта.

С 1 января 2026 года в Выборгском районе начнут действовать новые предельные тарифы на пассажирские перевозки городскими и пригородными автобусами. Об этом сообщила пресс-служба администрации района.

Согласно новым правилам, перевозка пассажиров в границах Выборгского муниципального района, за исключением маршрута № 18а и участков, расположенных в пределах границ Выборга, Светогорска, Приморска, Рощино, Каменногорска и Советского, составит 5 рублей 27 копеек за один километр.

Стоимость билета по маршрутам в границах административного центра, города Выборга, установлена в размере 44 рублей. Проезд в автобусе в Приморске, Рощино, Каменногорске, Советском и Светогорске будет стоить 38 рублей.

Отметим, что расчет стоимости проезда был произведен в соответствии с приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 3 декабря 2025 года.