Суд приговорил судовладельца за сдачу лодки без прав на прокат

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура сообщила о вынесении приговора владельцу маломерного судна, который сдавал его в прокат лицам без соответствующих прав управления.
В декабре 2024 года мужчина предоставлял лодку «Афалина» с двигателем мощностью 9,9 лошадиных сил, подлежащую обязательной регистрации, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
В августе 2025 года это судно столкнулось с катером «Морской лев», получило повреждения и затонуло. Пассажиры, оказавшиеся в воде, получили травмы. Суд с учетом позиции гособвинения признал владельца виновным в оказании небезопасных услуг. Ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год.