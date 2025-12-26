Суд приговорил судовладельца за сдачу лодки без прав на прокат

Средний возраст, в котором женщины в России рожают первого ребенка, составляет около 31 года. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.Сравнение с европейскими показателямиОнищенко отметил, что, несмотря на то что в Европе средний возраст рождения первого ребенка часто составляет 32–34 года, эта статистика не должна утешать. По его словам, России необходимо ориентироваться на собственные демографические задачи и решать их самостоятельно. Академик также добавил, что государство и регионы предпринимают значительные усилия для поддержки многодетных семей. Лидерами по рождаемости в стране он назвал Республику Дагестан, Республику Ингушетию и город Москву.Ситуация в Санкт-ПетербургеОтдельно Онищенко не рассматривал данные по Санкт-Петербургу, однако ранее, 12 марта, аналогичную цифру для города озвучила председатель комитета по социальной...