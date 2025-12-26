Суд Петербурга взыскал компенсацию с фирмы за незаконные начисления за домофон

Невский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил исковые требования Роспотребнадзора в интересах жителя города, оспорившего незаконные начисления за услугу домофона.

С компании ООО «Городской Центр Безопасности Жилья «Элком» взыскано 20 000 рублей компенсации морального вреда в пользу заявителя и 5 000 рублей штрафа. Об этом сообщили в пресс-службе Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Гражданин обратился за защитой после того, как обнаружил двойные начисления за домофон в квитанциях от АО «ЕИРЦ Санкт-Петербурга» и управляющей компании ООО «УК «Пороховые». Он утверждал, что услуга уже включена в платежи управляющей компании, а ООО «ГЦБЖ «Элком» начисляло оплату без правовых оснований, поскольку общее собрание собственников не включало домофон в состав общего имущества.

Суд частично удовлетворил требования, также взыскав в пользу Роспотребнадзора штраф в 5 000 рублей и государственную пошлину. Решение было принято по иску, поданному Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области после обращения гражданина.